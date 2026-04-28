09:01, 28 апреля 2026

Способность вспышки смартфона нанести вред проверили

Tom's Guide: Вспышка смартфона оказалась способной сжечь ткань и пластик
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала Tom's Guide проверили, может ли вспышка от смартфона нанести вред пользователю или урон вещам. Материал опубликован на сайте издания.

Авторы медиа обратили внимание, что в последнее время в TikTok и других соцсетях появились сообщения, что вспышка смартфона может прожечь личные вещи из ткани и пластика, если оставить ее включенной надолго. Специалисты провели собственный эксперимент и подтвердили этот тезис.

Энтузиасты по очереди включили вспышку на смартфонах iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra, а затем прислонили к ней пластиковый пакет из-под мусора. Оказалось, что при близком контакте вспышки с материалом последний может быть поврежден. Так, в мусорном пакете — и в случае со смартфоном Samsung, и в случае с iPhone — через несколько секунд после контакта со вспышкой появилось небольшое отверстие.

Авторы заметили, что фонарики в современных смартфонах изготовлены из светодиодов, которые не выделяют много тепла — «но это не означает, что они совсем не выделяют тепла». Поэтому, если оставить вспышку включенной надолго, то теоретически можно прожечь многие материалы или нанести травму — если прижать устройство близко к телу. Однако в целом опасность фонарика от телефона журналисты Tom's Guide назвали переоцененной.

В начале апреля журналисты издания BGR заявили, что вспышка от смартфона оказалась способна перегреться и повредить устройство. В качестве примера они привели жалобы нескольких пользователей смартфонов Google.

