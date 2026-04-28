Минобороны Украины признало нехватку еды

Бывший СССР
15:28, 28 апреля 2026

Минобороны Украины официально признало нехватку еды в рядах ВСУ
Алевтина Запольская

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Минобороны Украины официально признало нехватку еды в рядах Вооруженных сил (ВСУ), находящихся в зоне боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции (...) не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что главком ВСУ Александр Сырский постановил до 20 мая проверить обеспечение военных продуктами питания.

31 марта разведчики Вооруженных сил (ВС) России сообщили, что украинские бойцы на харьковском направлении находятся в тяжелом положении, так как неделями сидят без еды и тепла из-за проблем в логистике. По данным российской стороны, ВСУ пытаются заниматься военными поставками с помощью БПЛА, однако эти попытки остаются безуспешными.

