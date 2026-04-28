Москвичи бросились скупать одну вещь после снегопада

Спрос на инвентарь для уборки снега вырос более чем в два раза в столице

Спрос на инвентарь для уборки снега вырос на маркетплейсах более чем в два раза на фоне непогоды в столице. Об этом сообщает агентство «Москва».

В одном из маркетплейсов рассказали, что на фоне снегопада в Москве 27 апреля 2026 года спрос на инвентарь для уборки снега увеличился в восемь раз. Москвичи покупают лопаты, скреперы, скребки-ледорубы и кровельные снегорезы.

Представители другого маркетплейса сообщили, что за последние два дня в Москве и Московской области резко выросли заказы на снеговые лопаты. В Москве их заказали на 190 процентов больше в натуральном выражении, чем неделю назад, в области — почти на 60 процентов. Заказы щеток выросли в столице и области примерно на треть.

Ранее в столице обновился суточный рекорд высоты снежного покрова. Во вторник, 28 апреля, на базовой метеостанции города ВДНХ высота снежного покрова составила 10 сантиметров. Это на 3 сантиметра выше, чем в этот же день в 1971 году.