Москвичка решила пробежаться босиком по заснеженному городу и попала на видео

Решившую пробежаться по улице босиком в снежную погоду москвичку сняли на видео

Жительница Москвы решила пробежаться по городу в снежную погоду босиком и налегке. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, как девушка в спортивном топе без рукавов и короткой юбке красного цвета бежит босиком по улице, несмотря на идущий снег и «снежную кашу» на дороге. «Нет времени сетовать на снег в апреле, пора бежать. Вероятно, так рассуждает эта отчаянная амазонка. Даже смотреть холодно», — подписал публикацию автор поста. При этом он не уточнил, в каком районе была замечена необычная бегунья.

Ранее сообщалось, что житель Перми вышел убирать снег в шортах по просьбе церкви.