16:51, 20 февраля 2026

Россиянин вышел убирать снег в шортах по просьбе церкви

Житель Перми вышел убирать снег в шортах по просьбе церкви
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Житель Перми вышел на улицу расчищать снег по просьбе Лютеранской церкви. Для уборки россиянин надел гавайскую рубашку, шорты и кроксы на босую ногу, пишет 59.RU.

После обильных снегопадов территорию вокруг Лютеранской кирхи Святой Марии на пересечении улиц Горького и Екатерининской заполнили сугробы. Сотрудники церкви попросили местных жителей помочь с уборкой. На просьбу откликнулся мужчина, которого прежде неоднократно замечали зимой в летней одежде.

По словам работников кирхи, молодой человек принес лопату и убрал весь снег за три часа. Под одной из публикаций с фото россиянина оставила комментарий его мать. По ее словам, мужчина занимается моржеванием, поэтому чувствует себя комфортно в футболке и шортах даже при низких температурах.

Ранее в подмосковных Химках в одном из сугробов обнаружили змею.

