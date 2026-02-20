Россиянин вышел убирать снег в шортах по просьбе церкви

Житель Перми вышел убирать снег в шортах по просьбе церкви

Житель Перми вышел на улицу расчищать снег по просьбе Лютеранской церкви. Для уборки россиянин надел гавайскую рубашку, шорты и кроксы на босую ногу, пишет 59.RU.

После обильных снегопадов территорию вокруг Лютеранской кирхи Святой Марии на пересечении улиц Горького и Екатерининской заполнили сугробы. Сотрудники церкви попросили местных жителей помочь с уборкой. На просьбу откликнулся мужчина, которого прежде неоднократно замечали зимой в летней одежде.

По словам работников кирхи, молодой человек принес лопату и убрал весь снег за три часа. Под одной из публикаций с фото россиянина оставила комментарий его мать. По ее словам, мужчина занимается моржеванием, поэтому чувствует себя комфортно в футболке и шортах даже при низких температурах.

