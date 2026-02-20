В подмосковном сугробе нашли змею

В подмосковных Химках собака обнаружила змею в сугробе

В подмосковных Химках нашли змею в сугробе. Рептилию обнаружила женщина во время прогулки с собакой, пишет РИА Новости.

По словам очевидицы, около недели назад она гуляла вечером с собакой по Молодежной улице. Пес начал копать сугроб, и она подошла посмотреть, что он там делает. В снегу оказалась неживая змея.

На снятых женщиной кадрах видно, что на хвосте у рептилии есть рана, однако как она могла появиться — не известно. Россиянка рассказала, что в соседнем доме был пожар — она предположила, что тогда и могли выбросить змею. Но точной информации о появлении змеи на улице нет.

Ранее в Екатеринбурге змея решила прокатиться в трамвае без своего хозяина. По словам местного жителя, он ехал со змеей в трамвае — питомца мужчина вез под курткой. В один момент животное ускользнуло от него, однако екатеринбуржец заметил пропажу лишь на улице, когда вагон уже уехал. Россиянин заверил, что змея не представляет опасности, и попросил вернуть ее.