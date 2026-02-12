Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 12 февраля 2026Экономика

В российском городе змея решила прокатиться в трамвае без хозяина

В Екатеринбурге змея уползла от хозяина в трамвае и осталась в вагоне
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Krisda Ponchaipulltawee / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге змея решила прокатиться в трамвае без своего хозяина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

По словам местного жителя, он ехал со змеей в трамвае — питомца мужчина вез под курткой. В один момент животное ускользнуло от него, однако екатеринбуржец заметил пропажу лишь на улице, когда состав уже уехал. Россиянин заверил, что змея не представляет опасности, и попросил вернуть ее.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестные смыли красноухую черепаху в унитаз. Рептилию обнаружили инженер и сантехник, которые спустились в подвал, чтобы устранить протечку труб — животное плавало в сточных водах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве взорвался автомобиль

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Умер актер из культового фильма «Догма»

    Норвежский биатлонист пожалел о признании в измене на Олимпиаде

    Готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России попал на видео

    Мошенники стали превращать телефоны россиян в свои банковские карты

    Родственники участника СВО заявили о выехавших за ним «охотниках на дезертиров»

    К 111-летней россиянке вернулось зрение

    ВВС США получили F-35 без радаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok