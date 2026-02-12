В российском городе змея решила прокатиться в трамвае без хозяина

В Екатеринбурге змея уползла от хозяина в трамвае и осталась в вагоне

В Екатеринбурге змея решила прокатиться в трамвае без своего хозяина. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

По словам местного жителя, он ехал со змеей в трамвае — питомца мужчина вез под курткой. В один момент животное ускользнуло от него, однако екатеринбуржец заметил пропажу лишь на улице, когда состав уже уехал. Россиянин заверил, что змея не представляет опасности, и попросил вернуть ее.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестные смыли красноухую черепаху в унитаз. Рептилию обнаружили инженер и сантехник, которые спустились в подвал, чтобы устранить протечку труб — животное плавало в сточных водах.