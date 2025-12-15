Черепаху смыли в унитаз в российском городе

Коммунальщики спасли смытую в унитаз черепаху в Воронеже

В Воронеже неизвестные смысли красноухую черепаху в унитаз в жилом комплексе «Грин парк». Пресмыкающееся спасли сотрудники коммунальной службы, сообщает «КП Воронеж».

Инженер Илья Филиппов и слесарь-сантехник Никита Кузнецов обнаружили черепаху, когда спустились в подвал, чтобы устранить протечку труб. Они рассказали, что та плавала в сточных водах. Черепаху достали из воды, отмыли и поместили в аквариум в управляющей компании. Сотрудники коммунальной службы решили оставить животное себе.

Известно, что длина труб, по которым прошла черепаха, составляет примерно 1,5 километра. Она также смогла выжить, пройдя через измельчители в накопительный резервуар канализационно-насосной станции и выдержала высокую концентрацию газов внутри помещения.

Ранее в Москве пенсионерка обнаружила змею в своей квартире на улице Мусы Джалиля. Женщина поймала ее своими руками, прежде чем вызвать сотрудников МЧС.