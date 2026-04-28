Мужчины и женщины поделились разочарованиями после первого секса

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины, которые разочаровались в новых партнерах после первого секса, рассказали о своем опыте. Историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам некоторых пользователей, уже после секса они обнаружили, что их новые партнеры были в отношениях с другими людьми.

Он пошел в ванную, чтобы привести себя в порядок, и позвонил оттуда своей девушке, сказав, что едет домой

missmaikayпользовательница Reddit

Я проснулся посреди ночи, а она уходила. Решил, что все прошло плохо, но позже узнал от ее тогдашнего парня, что она не была одинока и возвращалась домой к нему

ZuluWormпользователь Reddit

Другой пользователь узнал, что у его новой партнерши ВИЧ, уже после секса.

Сказала, что ее увеличение веса было вызвано приемом лекарств от ВИЧ. Она ничего не говорила о ВИЧ до секса

KnuckleMeatпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Еще одна женщина рассказала, что ее разочаровала точка зрения партнера на проблему изнасилований, которой он решил поделиться уже после интимной близости.

Сказал, что женщинам стоило бы лучше выбирать знакомых и прилично одеваться. Никогда меня не отвращало от людей так быстро. Это бы не первый наш секс, и я очень удивилась. Мы поссорились, он пытался сделать вид, что проблема во мне. Больше мы не виделись

Fireblu6969пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

