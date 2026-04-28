На российском заводе запустили монтаж оборудования для сборки кроссоверов

«Автотор» начал установку линии для выпуска Jetour T1 и T2 по полному циклу

На заводе «Автотор» в Калининграде приступили к установке дополнительной автоматизированной линии сварки. Она предназначена для выпуска кроссоверов Jetour T1 и T2 по полному технологическому циклу, включающему сварку и окраску кузовов, пишут «Известия».

Сотрудничество российского предприятия с брендом Jetour ведется в рамках соглашения, подписанного в апреле 2024 года. Документ предполагает постепенное увеличение объемов производства, расширение модельной линейки и создание мощностей для производства автомобилей по полному циклу.

В 2025 году на заводе уже ввели в строй обновленную сварочную линию. Благодаря этому был налажен полный цикл сборки кроссоверов Jetour Dashing, X70 Plus, а также Soueast S06 и S07, включающий сварку и окраску кузовов.

На предприятии отмечают, что углубление технологии повышает качество и уровень локализации. «Реализация проекта создаст дополнительные производственные мощности для локального производства брендов Jetour и Soueast и обеспечит новые рабочие места», — подчеркнули на «Автоторе».

Ранее стало известно, что на калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. По сравнению с Tenet T4 новинка прибавила 186 миллиметров в длину, почти 50 миллиметров в высоту, а колесная база выросла на 40 миллиметров.