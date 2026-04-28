На Украине оценили эффективность ракеты «Фламинго»

«Страна.ua»: Украинская ракета «Фламинго» имеет всего 2 подтвержденных попадания

Украинская ракета «Фламинго» имеет всего два верифицированных попадания из 23 применений. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные OSINT-аналитиков.

«Всего на видео попали 23 запущенные ракеты. По оценке аналитиков, до целей долетели шесть, но в нужный объект попали только две. (...) В других случаях ракеты либо сбивались, либо они падали рядом с целями», — указано в сообщении.

Отмечается, что ракета остается для Украины экспериментальным оружием, а не стабильным средством поражения.

Ранее стало известно, что совладелец компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман сообщил, что Украина может нанести удар по Москве с помощью 20-30 новых баллистических ракет с дальностью до 850 километров. Как утверждает инженер, они будут готовы к середине 2026 года.