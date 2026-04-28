10:06, 28 апреля 2026

Написавший книгу о библейской любви к единственной супруге священник оказался двоеженцем

В США пастора, написавшего книгу о библейской любви, арестовали за двоеженство
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @les.williams.397948

В США священник из штата Флорида, рассказывавший о библейской любви к супруге, оказался двоеженцем. Об этом сообщает New York Post.

62-летнего пастора Лесли Уильямса арестовали 22 апреля в поселке для пожилых людей The Village, который слывет «раем для свингеров». Флоридская полиция задержала мужчину по ордеру коллег из Джорджии. Обстоятельства первого брака священника неизвестны, однако в декабре 2025 года он объявил на своей странице в социальных сетях о свадьбе с некой Синди и принимал многочисленные поздравления от паствы.

Уильямс известен тем, что в 2017 году написал книгу Love Her Like This: Loving Her Has Never Been Deeper («Люби ее вот так: Любовь еще никогда не была глубже»), в которой учил, как улучшить отношения с супругой исходя из библейского понимания брака. Священник был создателем и настоятелем единственного прихода в The Village. На своем сайте он, помимо прочего, рекламировал услуги по подготовке к концу света.

Ранее сообщалось, что прихожанин буддийского храма в таиландской провинции Бурирам обвинил служащего там пожилого монаха в многочисленных связях с женщинами и потребовал, чтобы тот отказался от сана. Монах заявил, что давно «не может ничего такого» из-за преклонного возраста.

