Насильника москвички нашли спустя 20 лет

СК предъявил обвинение иностранцу в изнасиловании москвички в 2003 году

Следователи предъявили обвинение иностранцу, подозреваемому в изнасиловании девушки в Москве больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Преступление произошло 13 октября 2003 года. Мужчина напал на незнакомую москвичку возле дома на улице Озерной, избил и изнасиловал. Его личность смогли установить благодаря современным экспертизам лишь спустя 22 года.

Злоумышленником оказался иностранец 1978 года рождения. На момент совершения преступления ему было 25 лет.

