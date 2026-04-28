Силовые структуры
12:27, 28 апреля 2026

Насильника москвички нашли спустя 20 лет

СК предъявил обвинение иностранцу в изнасиловании москвички в 2003 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»

Следователи предъявили обвинение иностранцу, подозреваемому в изнасиловании девушки в Москве больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Преступление произошло 13 октября 2003 года. Мужчина напал на незнакомую москвичку возле дома на улице Озерной, избил и изнасиловал. Его личность смогли установить благодаря современным экспертизам лишь спустя 22 года.

Злоумышленником оказался иностранец 1978 года рождения. На момент совершения преступления ему было 25 лет.

Ранее следователи раскрыли двойную расправу, совершенную более 25 лет назад в Кемерово.

