Военный Дандыкин: Все российское оружие является эффективным

Все оружие, находящееся на вооружении российской армии, является эффективным, заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какое российское оружие весной и летом будет наиболее эффективным в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Наше оружие все эффективно. Конечно же, это наши системы беспилотников дальнего действия и ближнего. Работы у них будет очень много, работают они эффективно», — сказал Дандыкин.

Еще одним эффективным оружием в зоне СВО эксперт назвал ракеты, а также корректируемые бомбы.

«Я думаю, также это, конечно, наши летчики, наши ракетчики. Ракеты наземные, морские, воздушные. Ну и конечно, если брать арсенал ВКС, это корректируемые бомбы, которые очень шороху наводят врагу: ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000», — подчеркнул Дандыкин.

Также военный эксперт отметил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

«Конечно, это достаточно рисковые рейды, за ними охотятся, но они очень помогают нашим штурмовым частям идти вперед и добиваться успехов», — сказал Дандыкин.

Он также указал на роль средств противовоздушной обороны (ПВО), которые помогают российским военным продвигаться и освобождать наши территории.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил, что российское оружие применяется Вооруженными силами исходя из целесообразности. Так депутат объяснил отсутствие ударов ракетами «Буревестник» и «Орешник» по Украине.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал российский подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и российскую крылатую ракету «Буревестник» запредельными.