Названы главные привычки детей долгожителей

Нутрициолог Чжао: Дети долгожителей едят больше рыбы и меньше соли
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Американский нутрициолог Эрфей Чжао перечислил главные пищевые привычки детей долгожителей, отметивших столетний юбилей. Их специалист назвал в беседе с Independent.

По словам Чжао, дети долгожителей едят больше рыбы, фруктов и овощей, а также меньше сахара и значительно меньше соли, чем дети людей со средней продолжительностью жизни. «Эти особенности могут представлять собой поведенческие паттерны, которые дополняют или усиливают унаследованную биологическую устойчивость к старению. Питание — это важный негенетический фактор, который находится под контролем человека и может влиять на продолжительность его жизни», — отметил нутрициолог.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Чжао призвал независимо от наличия долгожителей в семье есть больше цельнозерновых продуктов и включать в рацион фасоль, тофу и другие бобовые.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

    Последние новости

    «Дым от пожара виден с Красной Поляны». Крупный российский курорт оказался под ударом ВСУ. В Кремле выступили с заявлением

    Трамп упомянул Путина и стрельбу в Белом доме в разговоре с Карлом III

    Журова оценила перспективы Овечкина в Госдуме

    Владельца «Википедии» оштрафовали в России

    Дело о фейках бывшего «народного губернатора» Донецка прекратили

    Гоген Солнцев рассказал о пересадке волос после неудачного окрашивания в салоне

    Полковник раскрыл планы российской армии после освобождения ДНР

    Иностранец побывал в горах Северной Осетии и описал их фразой «я будто в Нарнии!»

    ВМФ России получит «Академика Макеева» для доставки ядерных ракет

    Названы главные привычки детей долгожителей

    Все новости
