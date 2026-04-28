06:01, 28 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Названы скрытые причины потребности женщин в машине

Марина Аверкина

Все больше женщин имеют машину. На поверхности все просто: нужно отвезти детей в сад, школу, на кружки, заехать в магазин, успеть на работу, помочь родителям. Но за желанием иметь машину у представительниц прекрасного пола часто стоит гораздо больше, чем удобство, говорит кризисный психолог Варвара Ликунова. Она назвала «Ленте.ру» пять психологических причин, которые скрыты за подобной потребностью.

Первая — контроль. Когда женщина за рулем, она сама выбирает маршрут, скорость и время. Это дает сильное внутреннее ощущение управления жизнью. «Для женщин, которые долго жили в режиме подстройки, это особенно важно», — объясняет эксперт.

Вторая потребность — личное пространство. «Машина часто становится единственным местом тишины, где можно побыть одной, снять роли и маски, выдохнуть. Недаром многие женщины воспринимают салон автомобиля как маленькую «комнату», в которой никто не требует и не оценивает», — говорит специалист.

Третья потребность — независимость. В этом случае машина — возможность жить в движении, спонтанно менять планы и расширять границы своей жизни. Автомобиль дает ощущение автономии, а вместе с ним — рост самооценки.

Четвертая потребность — безопасность. «Для многих своя машина символизирует защищенность и предсказуемость. Это особенно значимо для тревожных женщин, для тех, кто устал от хаоса, чужих людей и непредсказуемых обстоятельств», — объясняет психолог.

Пятая потребность — статус и самоценность. «Да, автомобиль может быть внешним знаком успеха. Но чаще это не про демонстрацию, а про внутреннее подтверждение, что «заслужила, справилась, выросла». Например, когда женщина пережила развод. В некоторых случаях машина становится способом признать собственные достижения», — констатирует Ликунова.

Эксперт подчеркивает: желание иметь машину у женщины редко бывает поверхностным. Чаще всего автомобиль становится психологическим ресурсом — способом удерживать жизнь в своих руках.

Ранее психолог Ликунова рассказала, в каких случаях лучше отказаться от поездок на личном транспорте и временно пересесть на общественный.

