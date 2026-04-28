Ночной перекус лосей попал в объектив фотоловушки российского природного заказника

В Красноярском крае камера заказника «Агра» запечатлела ночной перекус лосей

Ночной перекус лосей попал в объектив фотоловушки природного заказника «Агра» в Красноярском крае. Кадры публикует НИА Красноярск.

Камеры запечатлели лосей, которые пришли к специально оборудованным солонцам, чтобы полакомиться солью. Отмечается, что такие кормушки устанавливаются в лесах с целью помочь животным восполнять дефицит минеральных веществ.

Лоси ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем они любят отдыхать и спать, а до этого они активно ищут пищу и исследуют свои территории.

Ранее сообщалось, что фотоловушка Бypпpиpoднaдзopa запечатлела завтракающих после спячки медведей.