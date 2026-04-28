Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 28 апреля 2026

Отметившей медовый месяц в Японии туристке потребовалась пересадка печени

У туристки из США развилась печеночная недостаточность после поездки в Японию
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Туристка из США отправилась с мужем отмечать медовый месяц в Японию и оказалась в больнице с поражением печени после поездки. Об этом стало известно Daily Mail.

По данным источника, 27-летняя медсестра из Техаса Сара Дан приехала в страну Азии со своим мужем, 28-летним Люком Градлом, 7 апреля. Через два дня у Дан развилась печеночная недостаточность: у нее появилась желтуха и рвота. Состояние быстро ухудшилось и осложнилось энцефалопатией. «На нашей свадьбе никаких признаков проблем со здоровьем не наблюдалось», — отметил Градлом.

Девушку госпитализировали в отделение интенсивной терапии, затем 20-часовым рейсом доставили в Штаты, так как Дан потребовалась срочная пересадка печени. При этом перед перелетом девушка перенесла инсульт. «Нас предупредили, что она может не проснуться или не восстановиться», — сказал супруг пострадавшей.

На данный момент американка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 апреля она смогла самостоятельно сделать несколько вдохов и начала двигаться. «Она сжала руку мамы, которая стояла рядом, а когда ее спросили, слышит ли она, слабо кивнула. Эти моменты вызвали слезы радости у всей нашей семьи», — добавил Градлом, обучающийся на пилота.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. В больнице установили, что жительница Австралии заболела менингитом и у нее развился септический шок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok