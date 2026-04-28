16:47, 28 апреля 2026

Оценены последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для России

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Абу-Даби, один из основателей ОПЕК, фактически вышел из картельного соглашения, увеличив добычу на фоне войны на Ближнем Востоке, заявила управляющий партнер агентства «Голдман и По» Ольга Попкова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пошли на этот шаг и как он отразится на России.

«С 2021 года страна методично выбивала себе повышенные квоты, доказывая, что национальный интерес важнее картельной солидарности. Иранская война просто убрала последние сдерживающие факторы. Теперь ОАЭ позиционируют себя как надежного низкоуглеродного поставщика для западных и азиатских покупателей, которым нужна альтернатива ненадежному Персидскому заливу», — уточнила экономист.

Главный разрушительный эффект для ОПЕК+, по ее словам, не в объемах, так как 3,4 миллиона баррелей в сутки ОАЭ не меняют глобальный баланс принципиально. Все дело в прецеденте: если уходит один из основателей организации, следующими могут стать Казахстан или Ирак, которые годами превышали свои квоты, считает специалист.

Коллективное управление предложением и так держалось на честном слове, а теперь этот инструмент заметно обесценивается

Ольга Попковауправляющий партнер агентства «Голдман и По»

Для России, отметила Попкова, это отложенная проблема. В настоящее время все перекрывает ценовой шок от войны: Urals в апреле торгуется в районе 93-100 долларов за баррель при бюджетном ориентире 59 долларов. Но при нормализации ситуации в Ормузском проливе и росте эмиратской добычи до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году рынок получит неквотируемое предложение именно тогда, когда глобальный спрос может начать замедляться, указала экономист.

«Российская нефть при этом может быстро вернуться к дисконтам начала года и конкуренции за тех же азиатских покупателей, что и ADNOC. Это неприятный удар по переговорной позиции Москвы», — заключила Попкова.

Ранее сообщалось, что со следующего месяца ОАЭ выйдут из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Решение, о котором стало известно сегодня, вступит в силу 1 мая.

