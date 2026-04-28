Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:09, 28 апреля 2026Путешествия

Пассажиры спали на полу без еды и воды в аэропорту России из-за задержек рейсов

Пассажиры «Победы» столкнулись с задержками до 15 часов в аэропортах России
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетЗадержка рейсов Шереметьево

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пассажиры авиакомпании «Победа» спали на полу без еды и воды в московском аэропорту Шереметьево из-за задержек рейсов. Об этом пишет в Telegram издание Baza.

Некоторые соотечественники столкнулись с задержками до 15 часов. Сообщается, что жалобы на отсутствие помощи от авиакомпании поступают из аэропортов по всей России. В некоторых регионах сбои начались еще несколько дней назад. Отмечается, что таких же проблем у других авиаперевозчиков не наблюдается.

В Шереметьево, по словам россиян, переполнены терминалы — люди спят на полу, многие из них остались без питания и воды. При этом «Победа» не обеспечила размещение в гостиницах, пассажирам предлагают искать жилье самостоятельно и обещают впоследствии выплатить компенсацию.

Ранее Минтранс предупредил россиян о задержках самолетов из-за погоды в Москве. 27 числа в столице прошел снегопад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok