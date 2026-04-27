Россиян предупредили о задержках самолетов из-за погоды

Минтранс предупредил россиян о задержках самолетов из-за погоды в Москве

Из-за снегопада в Москве самолеты могут летать с задержками, не исключены отмены рейсов. Об этом россиян предупредил Минтранс страны в Telegram-канале.

Уточняется, что корректировки в расписании из-за погоды могут быть как на прилет, так и на вылет. Это объяснили необходимостью чистить взлетно-посадочную полосу спецтехникой, а также обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью. Пассажирам посоветовали следить за информацией о рейсах.

«Оцените необходимость сдавать личные вещи в багаж — снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа», — добавили в ведомстве.

По словам фенолога Михаила Любова, снегопад связан с вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева моря. Они достигли столицы, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, и далее во вторник, 28 апреля, могут прийти в Нижегородскую область.