16:36, 27 апреля 2026

Россиян предупредили о задержках самолетов из-за погоды

Зарина Дзагоева
Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Из-за снегопада в Москве самолеты могут летать с задержками, не исключены отмены рейсов. Об этом россиян предупредил Минтранс страны в Telegram-канале.

Уточняется, что корректировки в расписании из-за погоды могут быть как на прилет, так и на вылет. Это объяснили необходимостью чистить взлетно-посадочную полосу спецтехникой, а также обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью. Пассажирам посоветовали следить за информацией о рейсах.

«Оцените необходимость сдавать личные вещи в багаж — снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа», — добавили в ведомстве.

По словам фенолога Михаила Любова, снегопад связан с вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева моря. Они достигли столицы, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области, и далее во вторник, 28 апреля, могут прийти в Нижегородскую область.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    P. Diddy попросил арестовать угрожавшего ему компроматом

    В Кремле выступили с призывом по Ирану

    Биолог рассказал о судьбе растений после снегопада в Москве

    Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

    Журова заступилась за Исинбаеву

    В России объяснили дефицит регионов в 1,5 триллиона рублей

    Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

    Мужчина расправился с мужем и женой на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

    Волочкова пообещала согреть москвичей на фоне снегопадов

    Все новости
