Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда раскрыла один запрет бойфренда

Скандальная порнозвезда Лили Филлипс рассказала, что у нее появился бойфренд по имени Сэмми. Отношение мужчины к ее секс-карьере она раскрыла в разговоре с Metro.

24-летняя порномодель познакомилась с 27-летним Сэмми через подругу Энни Найт, известную как самая сексуально активная женщина Австралии. Он дружил с ее женихом. «Он мне определенно сразу понравился. Он действительно хорош собой», — призналась Лили.

Она прославилась в секс-индустрии как порномодель, которая переспала с тысячей мужчин всего за 12 часов. Как утверждает девушка, Сэмми спокойно относится к ее работе. Дружба с Энни морально подготовила его к этому. У бойфренда есть только один запрет для Лили — не целоваться с другими мужчинами.

Я не возражаю. Я отношусь к тому типу людей, которые считают поцелуи чем-то довольно интимным, поэтому я рада сохранить это для своих отношений. В остальном это просто работа: я иду на работу, а потом возвращаюсь домой к нему

По словам порнозвезды, Сэмми — очень понимающий и заботливый бойфренд. Он волнуется лишь о том, безопасна ли работа Лили и чувствует ли она себя счастливой во время нее. Однажды, например, когда она вернулась с группового секса, нашла на кровати коробку шоколадных конфет и открытку. В ней Сэмми писал, что гордится работоспособностью девушки.

Появление бойфренда также заставило Лили внимательнее относиться к здоровью. Теперь она заставляет всех половых партнеров проходить тест на ЗППП, чтобы обезопасить себя и Сэмми.

Ранее сообщалось, что канадский рэпер Дрейк разорвал отношения с Филлипс из-за контента, который она публикует. Он опасался, что роман с порнозвездой навредит его репутации.

