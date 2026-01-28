Реклама

04:01, 28 января 2026Из жизни

Рэпер Дрейк разорвал отношения с переспавшей с тысячей мужчин порнозвездой

Олег Парамонов
Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Канадский рэпер Дрейк разорвал отношения с порноактрисой Лили Филлипс из-за контента, который она публикует. Об этом сообщает издание Radar Online.

Музыкант и Лили Филлипс познакомились на вечеринке летом 2024 года через общих друзей. После концерта в британском городе Бирмингем он пригласил ее в VIP-зону. Затем он арендовал целый итальянский ресторан для романтического ужина. Пара провела вечер вместе и продолжила переписываться в последующие недели.

Мнение Дрейка изменилось, когда он узнал, чем занимается Лили Филлипс. В 2025 году она за 12 часов переспала 1113 мужчинами и поставила мировой рекорд по количеству половых партнеров. По мнению источников Radar Online, Дрейк опасался, что роман с порнозвездой повредит его репутации.

Ранее сообщалось, что родители Лили Филлипс неоднократно просили ее найти себе другое занятие. В одном из интервью отец порнозвезды заявил, что сделал бы что угодно, лишь бы она бросила порно.

