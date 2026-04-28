19:37, 28 апреля 2026

Полиция раскрыла убийство 44-летней давности благодаря подкасту

Юлия Юткина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полиция штата Луизиана, США, предъявила четырем мужчинам обвинения в убийстве 44-летней давности. Как пишет Associated Press, ей удалось продвинуться в старом деле благодаря подкасту.

В 1983 году тело 16-летней Роксанны Шарп нашли в лесу в приходе Сент-Таммани. Перед смертью она была изнасилована. В то время полиция не смогла найти виновников преступления из-за нехватки улик и нежелания свидетелей давать показания. Спустя десятилетия полицейские придумали оригинальный способ раскрыть дело. Они попросили журналистов выпустить подкаст о Шарп.

Шесть эпизодов подкаста вышли в 2025 году. «Когда мы его запускали, нам казалось, что это никому не нужно, но мы быстро поняли, как ошибались», — признался один из создателей проекта. Подкаст вдохновил общественность поделиться с полицией важными фактами. Кроме того, он привлек к делу новых свидетелей, обладающих ценной информацией.

Все это привело к тому, что полиция обвинила в расправе над Шарп Перри Уэйна Тейлора, Даррелла Дина Спелла, Карлоса Купера (всем троим 64 года) и 62-летнего Билли Уильямса-младшего. Купер и Тейлор уже находятся за решеткой из-за других преступлений. Уильямса и Спелла арестовали в конце апреля.

Ранее сообщалось, что в США полицейские нашли убийцу, расправившегося с семилетней девочкой в 1996 году. Дело удалось раскрыть благодаря единственному волосу, найденному в брошенном на обочине фургоне.

