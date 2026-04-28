Появились подробности о жене российского военного после обмена с археологом Бутягиным

ФСБ: Жена российского военного была осуждена в Молдавии по надуманному обвинению

Жена российского военнослужащего, которую вместе с археологом Александром Бутягиным обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы, была осуждена в Кишиневе по надуманному обвинению. Эти подробности о женщине сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ России.

Она прилетела в аэропорт Кишинева в надежде встретиться с мужем, проходящим службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье, но 3 июля 2025 года ее задержали сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова. В отношении нее возбудили уголовное дело по сфальсифицированному обвинению в даче взятки сотруднику пограничной службы Молдовы, приговорили к одному году лишения свободы со штрафом в размере 12 тысяч долларов.

В марте этого года против россиянки абсолютно безосновательно было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 338 УК Республики Молдова («Шпионаж»), отметили в ФСБ.

В российском ведомстве отметили, что обмен жены российского военного и ученого Бутягина на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы стал возможен благодаря многоэтапной операции, проведенной ФСБ совместно с КГБ Республики Беларусь.