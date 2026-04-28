ФСБ раскрыла подробности обмена российского ученого из заключения в Польше

ФСБ: Ученого Бутягина и жену военного обменяли на офицеров спецслужб Молдовы

Ученого Александра Бутягина и жену российского военного обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Обмен произошел на белорусско-польском участке границы. Офицеры молдавской спецслужбы, задержанные в России, прибыли в страну в 2025 году по поддельным документам. Их целью было проведение разведки.

Ученого Бутягина в Польше задержали по требованию Киева. Его обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Предполагалось, что на Украине ученому грозит до пяти лет лишения свободы.

Об обмене задержанными на белорусско-польской границе стало известно ранее 28 апреля. Он состоялся по формуле «пять на пять».