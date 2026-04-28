15:14, 28 апреля 2026

ФСБ раскрыла подробности обмена российского ученого из заключения в Польше

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.p / Reuters

Ученого Александра Бутягина и жену российского военного обменяли на двух офицеров спецслужб Молдовы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Обмен произошел на белорусско-польском участке границы. Офицеры молдавской спецслужбы, задержанные в России, прибыли в страну в 2025 году по поддельным документам. Их целью было проведение разведки.

Ученого Бутягина в Польше задержали по требованию Киева. Его обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Предполагалось, что на Украине ученому грозит до пяти лет лишения свободы.

Об обмене задержанными на белорусско-польской границе стало известно ранее 28 апреля. Он состоялся по формуле «пять на пять».

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Подача воды приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

    Мужчин предупредили о постепенно развивающихся симптомах простатита

    Все новости
