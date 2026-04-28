Раскрыты детали обмена на белорусско-польской границе

БелТА: На белорусско-польской границе состоялся обмен по формуле «пять на пять»

На белорусско-польской границе 28 апреля состоялся обмен задержанными по формуле «пять на пять». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

«Среди возвращенных на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что операция по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко готовилась около года и проходила при участии спецслужб сразу семи стран.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину, в рамках обмена с Белоруссией.