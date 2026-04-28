Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 28 апреля 2026

Раскрыты детали обмена на белорусско-польской границе

БелТА: На белорусско-польской границе состоялся обмен по формуле «пять на пять»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На белорусско-польской границе 28 апреля состоялся обмен задержанными по формуле «пять на пять». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

«Среди возвращенных на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что операция по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко готовилась около года и проходила при участии спецслужб сразу семи стран.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину, в рамках обмена с Белоруссией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok