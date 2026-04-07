12:53, 7 апреля 2026Бывший СССР

Судьбу российского археолога после экстрадиции на Украину раскрыли

Украинский адвокат Тытыч: Археологу Бутягину грозит до 5 лет лишения свободы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российскому археологу Александру Бутягину, арестованному в Польше по запросу Украины, грозит до пяти лет лишения свободы по статье о незаконных раскопках. Судьбу российского археолога в беседе с «Украинской правдой» раскрыл адвокат Виталий Тытыч.

«Такие действия должны рассматриваться как минимум как доказательство совершения геноцида, а по национальному законодательству это лишь проведение незаконных раскопок», — заявил юрист.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора журналистам сообщили, что после завершения экстрадиции Украина использует все доступные методы по определению степени тяжести преступления, которое якобы совершил Бутягин.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

