14:23, 28 апреля 2026

Профайлер оценил искренность извинений Соловьева перед Боней

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Профайлер Денис Давыдов оценил искренность извинений телеведущего Владимира Соловьева перед блогершей Викторией Боней во время их совместного эфира на канале «Соловьев LIVE». В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что журналист действовал абсолютно осознанно и искренне.

По мнению Давыдова, Соловьев не готовил текст с извинениями заранее и реально погружал себя в воспоминание момента несдержанности. «Все происходило здесь и сейчас без двойного послания или презрения. Боня ожидала извинений, это был принципиальный для нее момент. Она очень волновалась, готовясь не услышать их», — отметил профайлер.

Он указал, что сначала во время эфира блогерша испытывала серьезный стресс — ей не хватало кислорода, был разрыв дистанции с собеседником. Однако серьезное отношение Соловьева к своим словам все изменило.

Разговор Соловьева и Бони состоялся во вторник, 28 апреля. Их беседа транслировалась сразу на нескольких популярных площадках и собрала большое количество просмотров.

Во время совместного эфира блогерша заявила, что не заслужила резких высказываний в свой адрес. После этого журналист принес ей извинения. Кроме того, Соловьев сделал Боне комплимент, сказав, что она прекрасно выглядит. Он предложил ей поучаствовать в своем проекте, а также создать совместную платформу для сбора обращений граждан России к властям.

