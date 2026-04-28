Путин высказался о работе медиков скорой помощи в условиях СВО

16:58, 28 апреля 2026Россия

Путин назвал самоотверженной работу медиков скорой помощи в условиях СВО
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал самоотверженной работу медиков скорой помощи в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи, передает РИА Новости.

По словам Путина, медики проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий атак беспилотников на российские города и села, а также при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

«Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции», — обозначил президент.

Глава государства подчеркнул, что работа в службе скорой медицинской помощи требует глубоких знаний, опыта, компетенций и самых лучших человеческих качеств.

Ранее Путин высказал позицию о поддержке участников СВО. В частности, глава государства заявил о расширении системы особых социальных гарантий.

