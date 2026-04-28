Набиуллина объяснила действия ЦБ цитатой одного из глав ФРС США

Набиуллина объяснила действия Банка России в экономике борьбой за трезвость

Одной из задач центробанков по всему миру, и в том числе Банка России, остается недопущение такой ситуации, когда у бизнеса и властей от успехов может закружиться голова. Об этом на «Альфа-саммите» рассказала глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она вспомнила известную цитату одного из руководителей Федеральной резервной системы (ФРС, исполняет функцию центробанка) США Уильяма Мартина, который говорил, что центробанк должен «унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки».

«Именно это и позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность в общественных интересах», — сказала Набиуллина, заметив, что регулятор вынужден следить за тем, «чтобы никто не напился в хлам».

Таким образом, констатировала она, обвинения в намеренном стремлении ЦБ навредить российской экономике с помощью высокой ключевой ставки беспочвенны, и на самом деле у регулятора нет выбора. На уровне компаний перегрев, возможно, не ощущается, но макроэкономические данные показывают, что спрос существенно превышает предложение.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 14,5 процента, хотя отдельные участники рынка ожидали более быстрого смягчения после критики президентом России Владимиром Путиным экономической ситуации. Тем не менее регулятор указал, что проинфляционные риски выросли, а снижение ставки до 14 процентов не рассматривалось.