Набиуллина ответила на обвинения в причинении вреда экономике словами «у нас нет выбора»

11:37, 28 апреля 2026Экономика

Набиуллина объяснила замедление экономики со стороны ЦБ отсутствием альтернативы
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Обвинения в адрес Банка России по поводу того, что с помощью высокой ключевой ставки регулятор намеренно причиняет вред национальной экономике, не имеют под собой никакого основания. Об этом во время выступления на «Альфа-Саммите» рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора», — объяснила она.

По словам Набиуллиной, перегрев экономики, из-за которого ставку приходится держать на повышенном уровне, на уровне отдельных компаний не ощущается. Однако полные макроэкономические данные не позволяют игнорировать тот факт, что спрос по-прежнему существенно превышает предложение, что чревато высокой инфляцией.

Также глава ЦБ опровергла представление о том, что решения по ставке принимаются в автоматическом режиме. На такой вывод может наталкивать повторяемость действий на последних заседаниях, однако, уверяет Набиуллина, все они — результат тщательного анализа экспертов.

До этого директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов объяснил осторожный подход к снижению ставки опасениями разворота тренда в инфляции.

Месяц назад спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что расти высокими темпами последних лет экономике страны не дает именно высокая ключевая ставка. По его мнению, при инфляции в районе шести процентов, как в прошлом году, ставку следует опустить до десяти процентов, в противном случае дело закончится стагнацией.

