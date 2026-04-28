Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 28 апреля 2026Экономика

Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о тщательном анализе перед решениями по ставке
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Банк России принимает решения по ключевой ставке не автоматически, хотя некоторым со стороны может так показаться. Об этом на «Альфа-саммите» рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она заверила, что вопрос ставки требует «очень тщательного анализа со стороны наших экспертов, со стороны наших сотрудников». В минувшем году выбор варианта траектории снижения оказался одним из самых непростых.

При решении этой задачи Центробанк, подчеркнула Набиуллина, пытался остановить раскручивающийся маховик инфляции, но и не навредить возможностям для развития экономики.

На прошлой неделе ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), начатый в июне прошлого года, и опустил ставку до 14,5 процента. После претензий президента страны Владимира Путина по поводу слабых темпов роста экономики в начале года многие эксперты ожидали, что регулятор ускорит снижение, но этого не произошло.

Напротив, в пресс-релизе ЦБ был дан относительно жесткий сигнал по поводу дальнейших действий. Во-первых, речь шла о росте проинфляционных рисков, во-вторых, прогноз по среднему уровню ставки в 2026 и 2027 годах ухудшился, а в-третьих, Набиуллина рассказала, что вариант снижения до 14 процентов даже не обсуждался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok