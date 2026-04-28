Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 28 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о риске ошибочных онлайн-списаний платы за ЖКХ

Александра Качан (Редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут столкнуться с ошибочными онлайн-списаниями долгов по ЖКХ после внедрения новой системы. О риске предупредил директор по продукту «Диспетчер 24» Евгений Бойкачев в беседе с «Газетой.Ru».

Минстрой планирует начать взыскивать долги за ЖКХ через цифровые сервисы. Однако в рамках новой системы средства могут по ошибке списать и у добросовестных плательщиков. «Возвращать такие деньги, вероятно, придется через суд, что потребует времени и усилий, — пояснил Бойкачев.

Он отметил, что рост собираемости платежей даст управляющим компаниям больше средств на обслуживание домов и повышение качества услуг, но в то же время количество судебных споров и жалоб вырастет из-за ошибочных взысканий. В результате процесс взыскания ускорится на одном этапе, но может затормозиться на другом. Кроме того, автоматизация не устранит причины возникновения долгов, так как у части должников попросту нет денег на оплату.

Ранее россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель. Внести плату можно до 15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok