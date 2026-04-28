Россиян предупредили о риске ошибочных онлайн-списаний платы за ЖКХ

Бойкачев предупредил россиян о риске ошибочных онлайн-списаний долгов по ЖКХ

Россияне могут столкнуться с ошибочными онлайн-списаниями долгов по ЖКХ после внедрения новой системы. О риске предупредил директор по продукту «Диспетчер 24» Евгений Бойкачев в беседе с «Газетой.Ru».

Минстрой планирует начать взыскивать долги за ЖКХ через цифровые сервисы. Однако в рамках новой системы средства могут по ошибке списать и у добросовестных плательщиков. «Возвращать такие деньги, вероятно, придется через суд, что потребует времени и усилий, — пояснил Бойкачев.

Он отметил, что рост собираемости платежей даст управляющим компаниям больше средств на обслуживание домов и повышение качества услуг, но в то же время количество судебных споров и жалоб вырастет из-за ошибочных взысканий. В результате процесс взыскания ускорится на одном этапе, но может затормозиться на другом. Кроме того, автоматизация не устранит причины возникновения долгов, так как у части должников попросту нет денег на оплату.

