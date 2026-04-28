Россиян предупредили о задержках самолетов из-за ночных ограничений

Россиян предупредили о задержках самолетов в аэропортах Сочи и Краснодара

Пассажиров российских самолетов предупредили о задержках рейсов из-за введенных в ночь на 28 апреля ограничений в аэропортах на юге страны. Об этом сообщает TourDom.

Известно, что в авиагавани Сочи выбились из расписания 17 самолетов на вылет и 21 на прилет. Задержки достигают 15 часов по разным направлениям. При этом в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Аналогичная обстановка в аэропортах Краснодара и Волгограда.

Ранее Минтранс предупредил россиян о задержках самолетов из-за погоды в Москве. 27 апреля в столице прошел снегопад.

