16:42, 28 апреля 2026

Россияне остались на улице в Кабуле и описали ситуацию фразой «без денег, вокруг талибы»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российские тревел-блогеры остались на улице в Кабуле, Афганистан, и описали ситуацию фразой «без жилья, без денег, вокруг талибы». Об этом они рассказали в ролике на странице @eazylifeshow в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео один из соотечественников потерял второго из виду на рынке и испугался. «Абсолютно непонятно, что с тобой может здесь произойти», — отметил он. Путешественники направлялись из России в Таиланд без денег, поэтому оказались на улице Кабула. Они попросили помощи у местных жителей и нашли ночлег на одну ночь в доме знакомого афганца.

Ранее эти же блогеры добрались до Афганистана без денег и были задержаны талибами со словами «у вас проблемы». На видеозаписи видно, что любопытные местные жители окружили россиян и молча наблюдали за ними, переговариваясь между собой.

