17:15, 24 марта 2026

Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

Кадр: @eazylifeshow

Российские тревел-блогеры добрались до Афганистана без денег и были задержаны талибами со словами «у вас проблемы». Об этом один из них рассказал на своей страницы @eazylifeshow в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видеозаписи видно, что любопытные местные жители окружили россиян и молча наблюдали за ними, переговариваясь между собой. Однако вскоре появились представители радикального исламского движения «Талибан» и попросили путешественников пройти с ними.

«Нас задержала полиция, попросили отдать телефоны», — рассказал автор, отметив, что в документах у правоохранителей был указан «Талибан». Некоторое время двух туристов держали в участке, потом попытались заселить их в отель за их же счет, чтобы присматривать за ними. Но у россиян не оказалось средств, чтобы оплатить номера. Тогда охранявший их мужчина просто ушел, оставив блогеров на свободе.

Ранее талибы с автоматами задержали российских туристов, которые вышли за хлебом в Кабуле. Житель Ульяновска Алексей Мараховец сообщил, что инцидент произошел в городе Газни, где он находился вместе с другими путешественниками в рамках авторского тура.

