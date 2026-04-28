Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 28 апреля 2026

Россиянка потеряла миллионы рублей после попытки оформления награды для мужа

В Кемеровской области задержали похитивших 16 млн рублей у вдовы бойца СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кемеровской области задержали похитивших 16 миллионов рублей у вдовы бойца СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Он сообщил о присвоении награды ее погибшему на СВО мужу. Потерпевшая назвала номер его СНИЛС для оформления документов, после этого ей пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем аферисты сообщили о попытках финансирования террористов с ее счетов. Они убедили пострадавшую снять деньги и передать их через курьеров для декларирования, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Ущерб составил 16 миллионов рублей.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали двух курьеров, которыми оказались два 18-летних жителя Юрги. За свою работу они получали процент от похищенных денег.

По ходатайству следователя оба фигуранта заключены под стражу. По уголовному делу продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.



Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok