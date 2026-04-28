Россиянка потеряла миллионы рублей после попытки оформления награды для мужа

В Кемеровской области задержали похитивших 16 млн рублей у вдовы бойца СВО

В Кемеровской области задержали похитивших 16 миллионов рублей у вдовы бойца СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником военкомата. Он сообщил о присвоении награды ее погибшему на СВО мужу. Потерпевшая назвала номер его СНИЛС для оформления документов, после этого ей пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем аферисты сообщили о попытках финансирования террористов с ее счетов. Они убедили пострадавшую снять деньги и передать их через курьеров для декларирования, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Ущерб составил 16 миллионов рублей.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали двух курьеров, которыми оказались два 18-летних жителя Юрги. За свою работу они получали процент от похищенных денег.

По ходатайству следователя оба фигуранта заключены под стражу. По уголовному делу продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

