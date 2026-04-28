Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:47, 28 апреля 2026

Россиянка провела в Японии две недели и раскрыла траты на поездку

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kyodo / Reuters

Российская тревел-блогерша провела в Японии две недели и раскрыла траты на поездку. Видео с рассказом о путешествии она поделилась на своей странице @sofiiassofi в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, сервисный сбор за визу обошелся туристке в 970 рублей, а авиабилеты между Москвой, Пекином и Токио в обе стороны — в 46,5 тысячи рублей с багажом. Еще около 21 тысячи рублей ушло на скоростные поезда внутри страны. На отели россиянка потратила примерно 42 тысячи рублей, а на еду уходило от 600 рублей за один прием пищи.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok