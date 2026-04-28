Россиянка захотела установить защиту на окна от дронов и лишилась денег

В Севастополе женщина захотела установить защиту на окна от дронов и лишилась денег. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, россиянка написала сообщение в чат дома. Она поинтересовалась, где можно достать бронепленку. С горожанкой связалась женщина со скрытого номера. Незнакомка пояснила, что заказала оборудование у некоего мужчины и тот сделал работу качественно.

Россиянке передали контакт мастера, после этого ее попросили внести предоплату в 22 тысячи рублей. Обещавший предоставить услугу так и не объявился. Женщина написала заявление в полицию.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Сызрани Самарской области поверила мошенникам и лишилась квартиры и денег. По информации источника, злоумышленники связались с ней и под предлогом противодействия аферистам убедили ее продать жилье.