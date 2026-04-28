Барбин: Дания не заинтересована в установлении правды в деле «Северных потоков»

Власти Дании не заинтересованы в установлении правды о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, передает ТАСС.

По его словам, Копенгаген опасается ставить под удар западное финансирование боевых действий Украины против России. «Датская сторона руководствовалась этими соображениями, блокируя независимое расследование под эгидой ООН», — сказал дипломат.

Барбин отметил, что Дания прекратила собственное расследование преступления и утаивает его итоги от общественности. По его мнению, такая позиция противоречит принципу неотвратимости наказания за преступления. Он добавил, что действия Копенгагена подрывают доверие к беспристрастности датского правосудия и ведут к фрагментации международных усилий в борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что власти Дании пытались скрыть правду о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». По словам журналиста Бояна Панчевски, о наличии украинского следа стало ясно вскоре после диверсии, что также было одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.