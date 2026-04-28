11:18, 28 апреля 2026Мир

Российский дипломат назвал причину блокировки Данией расследования по «Северным потокам»

Виктория Кондратьева

Власти Дании не заинтересованы в установлении правды о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, передает ТАСС.

По его словам, Копенгаген опасается ставить под удар западное финансирование боевых действий Украины против России. «Датская сторона руководствовалась этими соображениями, блокируя независимое расследование под эгидой ООН», — сказал дипломат.

Барбин отметил, что Дания прекратила собственное расследование преступления и утаивает его итоги от общественности. По его мнению, такая позиция противоречит принципу неотвратимости наказания за преступления. Он добавил, что действия Копенгагена подрывают доверие к беспристрастности датского правосудия и ведут к фрагментации международных усилий в борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что власти Дании пытались скрыть правду о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». По словам журналиста Бояна Панчевски, о наличии украинского следа стало ясно вскоре после диверсии, что также было одной из причин, по которой расследования в Дании и Швеции были закрыты без каких-либо публичных результатов.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    Раскрыты связанные с Чечней подробности масштабного обмена пленными с Украиной

    Слова Мерца об уступках Украины приравняли к величайшему провалу Европы

    Россиянам назвали безопасное количество шашлыка

    Changan представил новую версию популярного у россиян кроссовера

    Бывший командир «Айдара» предложил радикальный способ усиления мобилизации

    Москвичам с поврежденными деревьями машинами дали совет

    В России высказались об установке памятника Дудаеву во Львове

    В центре Москвы перекроют движение по ряду улиц и набережных

    Иностранец обворовал французский музей ради заработка в России

    Все новости
