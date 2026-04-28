Рубио назвал главное препятствие по Ирану

00:57, 28 апреля 2026Мир

Рубио: Главное препятствие на пути к сделке с Ираном — «расколотое» руководство
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил мнение о том, что ключевым препятствием, складывающимся на пути к соглашению с Ираном , стало «расколотое» руководство республики. Об этом он заявил в беседе с журналистами Fox News.

«К сожалению, в этой стране абсолютную власть имеют сторонники жесткой линии с апокалиптическим видением будущего», — сказал чиновник. Как объяснил он, проблема состоит в том, что представители Вашингтона ведут переговоры с иранцами, которые «затем должны вести переговоры с другими иранцами, чтобы понять, на что они могут согласиться, что они могут предложить, на что они готовы пойти и даже с кем они готовы встретиться».

В свою очередь, Рубио выдвинул свою версию о том, что вся власть в Иране делится на сторонников жесткой линии, понимающих, что им нужно управлять страной и экономикой, и на тех, кто опирается только на теологические принципы. К первой категории политик верховного лидера Моджтабу Хаменеи и окружающий его совет, министра иностранных дел Аббаса Аракчи и президента Масуда Пезешкиана, а ко второй — Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее журнал The Atlantic писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение данные, предоставляемые Пентагоном о ходе конфликта вокруг Ирана. По его словам, руководство военного ведомства может вводить американского лидера Дональда Трампа в заблуждение.

