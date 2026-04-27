Вэнс усомнился в достоверности докладов Пентагона о конфликте с Ираном

The Atlantic: Вэнс усомнился в сведениях Пентагона об операции США в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение информацию от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Кроме того, Вэнс на закрытых встречах выражал опасения в том, не скрывает ли Министерство войны реальное состояние запасов ракет в арсенале Соединенных Штатов. По мнению вице-президента, руководство Пентагона может вводить американского лидера Дональда Трампа в заблуждение.

Ранее Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке. Как сообщил телеканал NBC News, базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично.