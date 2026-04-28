12:04, 28 апреля 2026

Ругань на икону подвела молодого россиянина под статью

В Красноярске СК возбудил дело в отношении жителя, обругавшего икону на видео
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске возбудили дело в отношении 19-летнего жителя, обругавшего икону на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Молодого человека подозревают по статье об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, в марте он совершил противоправные действия, которые попали на видео. Ролик он сам потом опубликовал в интернете.

На распространившемся в соцсетях видео неизвестный держит руках маленькую икону, ругается на нее матом и оскорбляет. После этого он бросает икону на пол.

Ранее сообщалось, что в Тульской области житель попал под уголовное дело из-за демонической маски.

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
