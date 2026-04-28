Ругань на икону подвела молодого россиянина под статью

В Красноярске СК возбудил дело в отношении жителя, обругавшего икону на видео

В Красноярске возбудили дело в отношении 19-летнего жителя, обругавшего икону на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Молодого человека подозревают по статье об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, в марте он совершил противоправные действия, которые попали на видео. Ролик он сам потом опубликовал в интернете.

На распространившемся в соцсетях видео неизвестный держит руках маленькую икону, ругается на нее матом и оскорбляет. После этого он бросает икону на пол.

