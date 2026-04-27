12:38, 27 апреля 2026Силовые структуры

Демону с пасхального крестного хода вменили статью в российском регионе

В Тульской области житель попал под уголовное дело из-за демонической маски
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Управление МВД России по Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя из-за демонической маски на пасхальном крестном ходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. По версии следствия, в ночь на 12 апреля мужчина около храма в поселке Михайловский надел на себя маску с изображением демонического существа и выкрикивал религиозные приветствия, мешая участникам крестного хода.

Нарушителя порядка задержали полицейские. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил к принудительным работам пару за секс на могиле.

