Демону с пасхального крестного хода вменили статью в российском регионе

В Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя из-за демонической маски на пасхальном крестном ходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. По версии следствия, в ночь на 12 апреля мужчина около храма в поселке Михайловский надел на себя маску с изображением демонического существа и выкрикивал религиозные приветствия, мешая участникам крестного хода.

Нарушителя порядка задержали полицейские. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

