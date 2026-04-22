Силовые структуры
07:42, 22 апреля 2026

Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

В Петербурге суд приговорил к принудительным работам за секс на могиле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогершу Юлию Савину и ее супруга Дениса к году принудительных работ за секс на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Паре вменили часть 2 статьи 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц») УК РФ. Дело рассматривалось в особом порядке — Савины признали вину.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, 24-летняя блогерша выложила фото процесса и голосовые сообщения с комментариями в свой канал. Там она рассказала, что на кладбище в одной могиле у нее захоронены мать, бабушка и тетя.

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

