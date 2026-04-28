Самбист избил подростка до черепно-мозговой травмы в туалете российской школы

Самбист избил подростка в туалете школы в ХМАО до черепно-мозговой травмы

Самбист избил подростка в туалете школы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) до черепно-мозговой травмы. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным российского агентства, юноша нанес учащемуся несколько ударов. После чего он поднял его и с высоты роста бросил на кафель лицом. Родители несовершеннолетнего уверены, что руководство школы всячески пытается скрыть инцидент.

У школьника также были выявлены сотрясение и переломы костей лица и носа.

В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

До этого стало известно, что в Свердловской области мужчина напал на школьника на улице. Он повалил юношу на землю и жестоко избил. Мать пострадавшего рассказала, что сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, однако позже его якобы отпустили.