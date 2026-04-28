Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 28 апреля 2026Бывший СССР

СБУ «спасла» генерала ВСУ от покушения двух наркоманов

СБУ заявила о разоблачении покушения на генерала ВСУ с участием двух наркоманов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении покушения на неназванного генерал-майора украинских Вооруженных сил (ВСУ), которое планировали двое мужчин с наркотической зависимостью. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили заказное убийство Героя Украины — генерал-майора Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят два наркомана из Коростышева Житомирской области.

27 апреля высокопоставленного сотрудника СБУ задержали по подозрению в получении взятки. Как выяснили следователи, начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненный через посредника требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok