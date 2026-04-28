СБУ «спасла» генерала ВСУ от покушения двух наркоманов

СБУ заявила о разоблачении покушения на генерала ВСУ с участием двух наркоманов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении покушения на неназванного генерал-майора украинских Вооруженных сил (ВСУ), которое планировали двое мужчин с наркотической зависимостью. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили заказное убийство Героя Украины — генерал-майора Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемыми по делу проходят два наркомана из Коростышева Житомирской области.

27 апреля высокопоставленного сотрудника СБУ задержали по подозрению в получении взятки. Как выяснили следователи, начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненный через посредника требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования.