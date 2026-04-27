Начальника СБУ задержали при получении взятки

23:30, 27 апреля 2026

В Полтавской области начальника отдела СБУ задержали за вымогательство
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как выяснили следователи, начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненный через посредника требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования. Во время передачи второго транша в размере 55 тысяч долларов чиновника задержали.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров назвал Украину «черной дырой» коррупции. Он утверждает, что на Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

