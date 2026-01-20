Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 20 января 2026Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ назвал Украину «черной дырой» коррупции

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украина превратилась в «черную дыру» коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе. Иностранный политик не сможет пока сместить его с поста, поскольку Украина при нем стала «черной дырой» коррупции, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, пишет ТАСС.

«Думаю, что Зеленского не уберут. Он выгоден очень многим. Даже если Трамп очень захочет его убрать, за Зеленским стоит очень много фигур. Дело в деньгах. Я неоднократно говорил: Украина превратилась в "черную дыру" коррупции», — отметил он.

Как отметил эксперт, на Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

По словам Прозорова, «никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца». Зеленского будут всячески защищать, ведь чем дольше он будет на своем месте, тем больший доход получат заинтересованные стороны, считает эксперт.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине. Тем самым она призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии.

Сам Дональд Трамп до этого заявил, что на Украине творится бардак. Политик объяснил, что в ходе урегулирования конфликта появился прогресс, однако мирному урегулированию мешает бардак, который творился на Украине до избрания его на второй президентский срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

    В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

    Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

    В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

    Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

    Лучшие смартфоны Apple и Samsung сравнили

    Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok